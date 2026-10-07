Сомелье из Красногорска не признал вину в смерти жены во время БДСМ-игр

В суде сомелье из Красногорска не признает вину в гибели жены, которая произошла во время БДСМ-игр, сообщает РЕН ТВ .

Ранее супруги практиковали БДСМ, когда мужчина решил задушить жену из-за ссоры. Он прикрыл ей нос ладонью, перекрывая кислород. Женщине стало плохо, она упала с кровати. Затем он вытащил изо рта жертвы кляп и накрыл ей лицо подушкой. Также он был администратором БДСМ-клуба и выкладывал соответствующие видео в Сеть.

На слушании выступила мать погибшей. Женщина рассказала, что давно замечала за мужем дочки неадекватное поведение — он часто обижался непонятно на что, вечно был недоволен и избивал жену.

Теща требует с мужчины 5 млн рублей за моральный ущерб, так как после новости о смерти женщины умерла ее бабушка. Суд продлил обвиняемому арест на шесть месяцев.

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