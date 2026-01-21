Порол плетью и резал ножами: убивший жену сомелье был администратором БДСМ-клуба

Владимир Г., который задушил жену, оказался организатором БДСМ-клуба. Мужчина не только активно использовал садистские практики, но и вел Telegram-канал, где выкладывал развлечения со своей первой, а после — и второй женой, сообщает «112» .

Ранее в Подмосковье муж расправился с женой во время сексуальных утех, когда пара практиковала БДСМ.

На канале мужчины были порка плетьми и использование ножей. Часть фотографий сделана у него дома, другие — на тематических фестивалях, в том числе BDSM Fishing.

Также вместе со своей первой женой Владимир Г. был администратором группы московского БДСМ-клуба. В него в 2025 году с обысками нагрянули силовики. После этого заведение закрыли, а его соцсети со всеми снимками и информацией удалили.

Кроме того, ранее мужчина был замечен в неадекватном поведении. Во время фестиваля «Сыр. Пир. Мир» он избил коллегу, директора по маркетингу компании Cavina Ирину Гинзбург.

