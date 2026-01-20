Задушивший жену во время БДСМ-игр сомелье избил коллегу на сырном фестивале

Сомелье Владимир Г., которого арестовали по подозрению в убийстве жены во время БДСМ-игр, уже был замечен в неадекватном поведении. Во время фестиваля «Сыр. Пир. Мир» он избил коллегу, директора по маркетингу компании Cavina Ирину Гинзбург, сообщает «112» .

Мужчина работал шеф-кавистом. Летом 2022 года он посетил фестиваль, а затем на афтепати устроил дебош вместе с винным блогером. Владимир ударил по лицу Гинзбург, затем его примеру последовал товарищ.

Пострадавшая вспоминает, что в ее адрес сыпались оскорбления. Она считает, что причиной такого поведения стала зависть к занимаемой ей должности.

«С ними присутствовала молодая девушка, которая подбадривала двоих пьяных мужчин, обнаруживая, что ей очень нравится происходящее», — рассказала Гинзбург.

Директор написала заявление в полицию. Через 3,5 года сомелье все же арестовали, но по делу об убийстве жены. Пара практиковала БДСМ, когда супруг внезапно решил расправиться с женщиной, задушив ее подушкой.

