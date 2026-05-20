Новый сервис для мониторинга рынка труда презентовали в Москве

В столице представили сервис «Мониторинг рынка труда», новая платформа позволит HR-специалистам в динамике следить за изменениями по различным профессиям и регионам, передает корреспондент РИАМО.

«Используя данные, которые нам дает связка работодатель — соискатель, мы попробовали и смогли сделать новый сервис „Мониторинг рынка труда“. В зависимости от того, какая задача стоит по найму в том или ином бизнесе, регионе, профессии, можно уже сейчас, зайдя на сервис, посмотреть и изучить, что происходит в вашем регионе и сфере. Мы будем продолжать развивать этот сервис, сейчас мы презентуем некоторую бета-версию. Нам будет очень важен фидбек от наших пользователей», — сказал представителям прессы управляющий директор сервиса «Авито Работа» Антон Уваров.

Он отметил, что сервис будет полезен HR-директорам различных компаний, руководителям малого и среднего бизнеса, которые сами размещают вакансии, и специалистам по подбору персонала. Уваров добавил, что новая платформа будет востребована и у соискателей. Сервис даст им возможность подробнее изучить обстановку на рынке труда внутри своей профессиональной сферы и подобрать наиболее выгодную вакансию.

Кроме того, новая платформа позволяет мониторить в динамике изменения на рынке труда по регионам. Такая опция также полезна при корректировке фонда оплаты труда сотрудников.

«Мы системно работаем над тем, чтобы рынок становился более прозрачным, оцифрованным и понятным для всех участников», — подчеркнул Уваров.

