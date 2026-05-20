Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Власти КНР приняли решение о продлении безвизового режима для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщает РИА Новости .

Про продление рассказал официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в среду.

По его словам, россияне, у которых есть обычные загранпаспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней для ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а еще транзитом.

«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», — добавил Го Цзякунь.

С 15 сентября 2025 года КНР ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан РФ. Затем в декабре российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года китайцы могут приезжать в страну на срок до 30 дней без виз.

