Смерть от БДСМ: муж задушил жену во время секс-игры

В Подмосковье муж намеренно задушил жену во время БДСМ-сессии

В Подмосковье муж расправился со своей женой во время сексуальных утех. Пара практиковала БДСМ, когда мужчина решил задушить супругу из-за ссоры, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) рассматривает Красногорский городской суд. По версии следствия, около часа ночи 11 января в спальне муж надел на руки жены наручники, связал ее ноги веревкой и поместил в рот кляп.

После этого он прикрыл ей нос ладонью, перекрывая кислород. Женщине стало плохо, она упала с кровати. Затем супруг решил убить жену на фоне возникшего ранее конфликта. Он вытащил изо рта жертвы кляп и накрыл ей лицо подушкой. Женщина умерла от удушения.

Суд избрал мужчине меру пресечения. Его заключили под стражу до 11 марта этого года. Следствие продолжается.

Ранее в Москве врачи откачали 69-летнего пенсионера, чье свидание с элементами садомазохизма привело к инфаркту. Пожилой мужчина был экстренно доставлен в одну из столичных клиник после того, как ему стало плохо во время секса.

