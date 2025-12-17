В Москве 69-летнего пенсионера откачивали после БДСМ-секса

В Москве врачи откачали 69-летнего пенсионера, чье свидание с элементами садомазохизма привело к инфаркту. Пожилой мужчина был экстренно доставлен в одну из столичных клиник после того, как ему стало плохо во время секса, пишет Baza .

Инцидент произошел во время интимной встречи пенсионера со спутницей. В разгар интимных утех, сопровождавшихся элементами БДСМ, мужчина почувствовал резкое ухудшение состояния: острую боль за грудиной, отдающую в конечности и шею, а также критический скачок артериального давления. Пенсионеру вызвали скорую помощь, причем в больницу его сопровождала некая молодая девушка.

При осмотре врачи обратили внимание на характерные отметины на руках пациента— следы на запястьях свидетельствовали, что во время секса пенсионер был связан или находился в наручниках. Исследование подтвердило опасения медиков: у любителя острых ощущений случился инфаркт.

В итоге медикам удалось стабилизировать состояние пенсионера. На данный момент он находится под наблюдением докторов.

