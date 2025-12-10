Хотела повысить либидо: москвичка едва не умерла, выпив тайское секс-зелье

Москвичка выпила тайский афродизиак и едва не умерла от отека Квинке

Москвичка хотела провести страстную ночь с возлюбленным и выпила тайское секс-зелье для повышения либидо. В итоге она едва не умерла от отека Квинке, сообщает Baza .

41-летняя жительница столицы отдыхала в Таиланде и приобрела на местном рынке афродизиак с секретом насекомых. Ей пообещали, что это секс-зелье обеспечит «страсть на всю ночь». На бутылке не было никаких маркировок, но женщину это не смутило.

Прилетев домой, москвичка решила испытать разрекламированный напиток. Она подготовилась к романтическому вечеру с возлюбленным и выпила тайское зелье. Однако вместо страстной ночи любви она оказалась на больничной койке.

После употребления афродизиака у женщины развился отек Квинке с поражением гортани. Она задыхалась, ее рвало, появились выделения из носа и диарея.

Врачам чудом удалось спасти жизнь москвичке, но у нее до сих пор сильные спазмы в животе. Женщина продолжает находиться под наблюдением медиков.

