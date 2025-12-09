Пропитали бензолом пол: мальчик в Подольске отравился из-за ремонта у соседей

В Подольске несовершеннолетний оказался в реанимации из-за ремонта у соседей

Мальчик оказался в реанимации из-за ремонта у соседей в подмосковном Подольске. Несовершеннолетний отравился токсичным веществом — бензолом, им строители пропитали пол, сообщает « SHOT Проверка ».

Сосед делал ремонт в квартире на Западной улице. Он нанял рабочих. Те залили пол неизвестным веществом, изолировали помещение и грели его на протяжении нескольких дней.

Через некоторое время семья, которая живет на этаж ниже, ощутила странный химический запах. 11-летний мальчик, как говорит мать, пришел домой, после чего потерял сознание.

Его привезли в больницу и отправили в реанимацию. Ребенку поставили диагноз — отравление бензолом.

Школьника выписали из больницы. Однако периодически у него появляется сильная головная боль. Из-за этого мальчик не может длительное время находиться на уроках.

Семье пришлось переехать на съемную квартиру. В жилье, где произошло отравление, работники Роспотребнадзора нашли пары альфа-метилстирола, бензола, формальдегида и иных веществ. Если концентрация большая, они представляют опасность для человека.

Родители попавшего в реанимацию мальчика отправили заявление в администрацию города. Также они сформировали досудебную претензию для соседа.

