В 10 округах Подмосковья очистили дорожные знаки от рекламы и граффити

Сотрудники Мосавтодора удалили незаконную рекламу и граффити с дорожных знаков на региональных дорогах в 10 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор по результатам проверки очистил дорожные знаки от вандальных надписей и несанкционированной рекламы в 10 округах Подмосковья.

Граффити удалили в Нахабине городского округа Красногорск на улице Институтской, в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии, в Раменском на улице 100-й Свирской Дивизии, в Долгопрудном на улице Павлова, в Запрудне Талдомского округа на улице Первомайской и в Голицыне Одинцовского округа на улице Советской.

Рекламу убрали со знаков в Нахабине на 32-м км Волоколамского шоссе, в Жуковском на улице Гагарина, в Сергиевом Посаде на улице Вифанской и проспекте Красной Армии, в Химках в квартале Клязьма на Набережном проезде. Также работы провели в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе на улицах Октябрьской и Советской, в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном на улице Заводской и во Фрязине на улице Московской.

Реклама и граффити на дорожных знаках портят их внешний вид и снижают безопасность дорожного движения. Очистка знаков помогает поддерживать порядок на дорогах.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.