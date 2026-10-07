В Мытищах «Красная Машина Академия» обыграла «Витязь-Подольск»

Первое подмосковное дерби нового сезона Российской хоккейной лиги завершилось победой «Красной Машины Академии» над «Витязем-Подольск» со счетом 5:3. Матч прошел на «Арене Мытищи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Красная Машина Академия» победила «Витязь-Подольск» со счетом 5:3 в первом подмосковном дерби нового сезона Российской хоккейной лиги (РХЛ). Обе команды представляют Московскую область и проводят дебютный сезон в лиге.

В начале встречи на «Арене Мытищи» инициативой владели подольские хоккеисты. Они несколько раз опасно атаковали ворота Александра Рунова, но голкипер справился со всеми бросками. К середине первого периода хозяева выровняли игру и открыли счет. Первую шайбу в истории «Красной Машины Академии» забросил Глеб Насонов, который в итоге оформил хет-трик.

В сезоне 2026/2027 в первенстве РХЛ участвуют 26 клубов, разделенных на Западную и Восточную конференции. Обе подмосковные команды вошли в конференцию «Запад».

«Красная Машина Академия» 9 октября, в пятницу, в 19:00 примет серебряного призера прошлого сезона — «Ахмат-Гранит». Второй матч состоится 10 октября в 13:00. «Витязь» 10 и 11 октября сыграет в Салехарде с хозяевами льда — командой «Факел Ямал».

Матчи РХЛ проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.