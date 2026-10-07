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Песков: Россия признательна Индии за готовность помочь урегулировать конфликт

Политика

Фото - © РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия признательна Индии за стремление помочь в решении украинского кризиса и за высказанные идеи, сообщает ТАСС.

Ранее индийское издание Hindustan Times сообщало, что Нью-Дели предложил план перемирия в российско-украинском конфликте из трех пунктов для обеспечения бесперебойных поставок зерна и энергоносителей.

«Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины, и мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» отмечал, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.

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