Жителям Реутова напомнили о важности прививок от гриппа и пневмококка

Прививочная кампания против гриппа и пневмококка проходит в Реутове. Вакцинация доступна детям и взрослым в городских поликлиниках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детей можно привить в детской поликлинике на Садовом проезде, 7 и в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17. Взрослых принимают в городских поликлиниках № 1 на улице Гагарина, 4 и № 2 на Юбилейном проспекте, 80.

«Вакцинация поможет защититься от тяжелых последствий заболевания. Даже если вы заразитесь, болезнь пройдет значительно легче», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Он рекомендовал не откладывать прививку: иммунитет формируется спустя 2–4 недели, поэтому лучше пройти вакцинацию до начала холодов.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.