Духи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari могут вызывать ожирение и бесплодие

Популярные парфюмерные бренды Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и еще 10 мировых производителей оказались опасны для здоровья мужчин и женщин. Одна из добавок может разрушать ДНК человека, сообщает Mash .

Все дело во фталатах — это вещества, которые вызывают ожирение, бесплодие и проблемы с сердцем. Однако благодаря им ногти не ломаются, волосы сохраняют форму, а запах становится более стойким. Ни один из производителей не указал на их наличие в парфюме.

Эксперты утверждают, что США и страны ЕС, где были обнаружены нарушения, — не исключение. Ведь продукция производится по всему миру. По их словам, уже есть пострадавшие. У мужчин это отражается на качестве спермы, у женщин — на овуляции.

Эксперты утверждают: США и Евросоюз, где выявили нарушения, не стали исключением, так как продукция мировая. По их словам, уже есть первые пострадавшие. У мужчин это негативно отражается на семени, у женщин — на овуляции.

Ранее смертельную дозу виагры нашли в китайских БАДах для улучшения эрекции. Содержание силденафила в одной таблетке БАДа в 3-4 раза выше дозировки такого же компонента в виагре.