Смертельную дозу виагры нашли в китайских БАДах для улучшения эрекции

В свободной продаже в Сети нашли БАДы для улучшения потенции, в которых выявили силденафил — сильнодействующее вещество, отпускаемое по рецепту, пишет газета «Известия» .

Содержание данного вещества в одной таблетке БАДа в 3-4 раза выше дозировки такого же компонента в «Виагре». По мнению врачей, употребление этой добавки может привести к смерти.

В конце августа в рамках соцпроекта «Не рискуй. Проверь!» эксперты обследовали свыше 10 мужских добавок производства КНР, РФ и Турции. Во всех образцах они нашли таданафил и силденафил. Речь идет о добавках с силденафилом Boss Royal Viagra (Китай), «Эпимедиумная паста» (Турция), «Отважный полководец» (Китай), китайские БАДы «Новая арабская ви@гра», «Снайпер», «Королевский черный муравей», «Золотой муравей Gold Ant» и т. д.

Как пояснил глава центра защиты правообладателей при международной Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко, в описании товара указаны только природные компоненты. Например, вытяжка из черных муравьев, кордицепс, экстракт женьшеня, эпимедиум и другие. Но проведенный химический анализ показал, что содержание силденафила в некоторых добавках в 3-4 раза выше, чем в «Виагре».

В сети такие опасные «добавки» продаются в разделах: «комплексные пищевые добавки», «спортивное питание», «фитопрепараты и питательные комплексы» и «интимная косметика».

«Недобросовестные продавцы используют эти разделы, потому что БАДы подлежат обязательной маркировке „Честный знак“, а пищевые добавки — нет», — пояснил Носенко.

По его словам, пищевые добавки, в отличие от БАДов, могут реализовываться без свидетельства о госрегистрации (СГР), которое нужно получать в Роспотребнадзоре. Недобросовестным продавцам данная лазейка в законе очень выгодна.