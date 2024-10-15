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Дрейфовавшего два месяца в море мужчину поместили в противошоковую палату

Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, поместили в противошоковую палату, сообщает Mash .

Медики утверждают, что Михаил находится в стабильно тяжелом состоянии. Ближайшее время ему предстоит провести в реанимации.

Мужчине проведут полную диагностику организма. Медики обследуют грудную клетку, сделают кардиограмму и соберут полный спектр анализов.

После этих процедур Михаилу предстоит встретиться с медицинским психологом.

Михаил, его брат и племянник сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область на лодке. 9 августа они пропали в Охотском море.

Судно нашли только 14 октября у берегов Камчатки. Михаил оказался единственным выжившим, он два месяца дрейфовал с телами погибших родных.