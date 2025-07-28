Достаточно быть неосторожным: как можно заразиться гепатитом?

«Многие ошибочно полагают, что гепатит грозит только тем, кто ведет „опасный“ образ жизни: употребляет запрещенные вещества, делает любительские татуировки и пирсинг, работает с кровью и другими биологическими жидкостями», — рассказала Кашух.

Она предостерегла, что на самом деле заразиться может каждый.

«Вирусы гепатитов B и C передаются через кровь и другие жидкости организма, причем для инфицирования достаточно микроскопической, невидимой глазу капли. Например, при использовании чужой бритвы или маникюрных ножниц. В группе риска находятся и те, кто посещает сомнительные салоны красоты, где плохо стерилизуют инструменты», — отметила врач.

Кашух уточнила, что важно учитывать и другие пути передачи разных видов гепатита. Гепатиты B и C способны передаваться при половых контактах, а также от инфицированной матери новорожденному в процессе родов.

«Что касается гепатита А, известного как „болезнь немытых рук“, его вирус проникает в организм через немытые фрукты и овощи, неочищенную воду или при тесном общении с инфицированным человеком. Опасность представляет устойчивость вирусов к внешней среде. Возбудитель гепатита B сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях до 7 дней, а вирус гепатита C — от нескольких часов до нескольких дней», — информировала специалист.

Она резюмировала, что такая выживаемость патогенов делает потенциально опасными даже обычные бытовые ситуации, поэтому важно соблюдать гигиенические нормы и меры предосторожности в повседневной жизни.

На 28 июля приходится Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана в честь дня рождения доктора Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита В, разработал диагностический тест и вакцину против этого вируса.