Доноры Подмосковья поделились историей своей семьи в День всех влюбленных

Семейная пара Вера и Максим Салиховы регулярно приходят в Московский областной центр крови на донацию и вместе делятся частичкой себя для помощи людям, а своим детям уже с малых лет прививают доброту. На двоих у них уже 14 донаций, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чувства влюбленных проверены временем — они знакомы с 10 класса. Вера и Максим учились в одной школе. С выпускного вечера решили пройти вместе, держась за руки. Так началась их история любви. В счастливом браке они уже 11 лет. У них подрастают 9-летняя Милана и 6-летний Миша.

Вера — делопроизводитель. Занимается электронным документооборотом в продажах. Максим — сотрудник Сбербанка, и занимается кадровой аналитикой. Еще в студенческие годы влюбленные решили вместе жертвовать свою кровь, чтобы давать шанс на спасение жизней пациентов. Донорство по их словам, — это один из самых простых способов помочь здесь и сейчас. Теперь Салиховы ходят сдавать кровь всей семьей, и только в центр крови Подмосковья. По их мнению, все всегда здесь проходит быстро и хорошо. Работает отличный персонал, все профессионалы своего дела.

«Мы знаем, что сдача крови — это еще и отличный способ следить за состоянием здоровья. Человек, сдающий кровь, становится более устойчивым к кровопотере. Организм при кровопотере умеет вырабатывать новую кровь быстрее, поэтому регулярные доноры быстрее выздоравливают. Вся наша семья старается вести здоровый образ жизни. Мы занимаемся футболом, кикбоксингом, катаемся на лыжах и коньках», — подчеркнул Максим Салихов.

В день всех влюбленных семья Салиховых пожелала всем любить, ценить и слышать друг друга, быть и делать окружающих счастливыми, нести добро, сохранять и передавать добрые традиции, дарить кому-то шанс на жизнь. Московский областной центр крови поблагодарил Веру и Максима за теплоту и доброе сердце, поздравил их и всех семейных доноров с Днем всех влюбленных и пожелал им и дальше нести по жизни любовь и позитив.

Центр крови Подмосковья с радостью расскажет о вашей истории семейного донорства в рамках проекта «Родные люди, Родная кровь». Чтобы поделиться рассказом и стать участником книги о семейных традициях донорства, нужно заполнить форму на сайте или связаться через социальные сети Центра крови Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.