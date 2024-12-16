Донорский светофор: как работает станция переливания крови в Петербурге

Оформление донорских талонов на первую новогоднюю неделю стартовало в Санкт-Петербурге в понедельник. Заместитель главврача по медицинской части Городской станции переливания крови Наталья Орлова рассказала, как происходит процесс сдачи крови и ее компонентов и что для этого нужно, сообщает «Петербургский дневник» .

С 2023 года записаться на сдачу крови можно по «донорскому светофору» через Госуслуги, отмечается в сообщении.

Количество талонов определяется исходя из потребности медучреждений. Это делается для того, чтобы кровь не пропала, ведь она не может храниться вечно, поэтому важно эффективно ее использовать.

Для начала будущий донор обращается в регистратуру с паспортом, а если человек пришел впервые — потребуется еще и СНИЛС. Здесь данные проверяют по всероссийской базе доноров, туда же добавляют новичков.

После этого нужно сдать анализ для определения группы крови и уровня гемоглобина — на это уходит не более пяти минут. Далее — осмотр у врача и сдача анкеты, которую можно заполнить заранее, скачав на сайте Станции переливания крови.

По словам Натальи Орловой, на донацию не стоит приходить голодным, так как это энергозатратный процесс. Перед сдачей донорам предлагают выпить сладкий чай с конфетой или печеньем. Важно, чтобы в организме было достаточно жидкости.

Сама процедура сдачи крови проводится в зале заготовки с мягкими комфортными креслами под контролем внимательного медперсонала. Здесь же сдают тромбоциты и плазму, но это более длительный процесс. Обычная донация крови занимает всего 10 минут.

Стандартный объем при сдаче крови — 450 миллилитров, не больше и не меньше. Если по какой-то причине сдать меньше — донация не состоится, а больше брать запрещено, объяснила зам главного врача.

Кровь поступает в герметичный стерильный пакет с антикоагулянтом. Сданную кровь обязательно проверяют на четыре инфекции.

После процедуры донор может отдохнуть и перекусить или получить компенсацию на питание — около 1900 рублей, включая федеральную и региональную выплату, а также два выходных дня на работе, которые можно отгулять сразу же или присоединить к отпуску.

По словам Орловой, те, кто регулярно сдает кровь, становятся «кадровыми» донорами. «Наш золотой фонд — это кадровые, постоянный доноры. Из тех, кто пришел на донацию впервые, примерно половина становятся кадровыми», — отметила она.