Донюхался до слабоумия? Нарколог оценил выходки главы Минздрава США

Заявления главы Минздрава США Роберта Ф. Кеннеди-младшего могут свидетельствовать о нарушении когнитивных функций мозга на фоне наркомании. Об этом сообщил РИАМО нарколог и психиатр Василий Шуров.

Кеннеди-младший попал в очередную историю. Ранее он признался в том, что долгие годы успешно борется с зависимостью от наркотиков. Сегодня в Сети обсуждается его скандальное заявление: его не пугают бактерии, поскольку в годы зависимости он не раз употреблял кокаин, сидя на унитазах в общественных туалетах.

«Ну, что поделать, о времена, о нравы! Я думаю, что у него вследствие употребления возник сильный когнитивный дефект. Но он, конечно, не столь беспомощен, как (бывший президент США Джо — ред.) Байден. Ну, в общем достаточно близкое состояние, если он в публичной плоскости делает такие заявления, будучи официальным лицом. Все очень печально», — комментирует Шуров.

Нарколог напомнил, что у Кеннеди-младшего нет медицинского образования.

«Он недоучившийся юрист, человек, который прославился своими выходками, употреблением, лежал и в рехабах, и в психиатрических клиниках», — заключил Шуров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.