«Нюхал кокаин, сидя на унитазе»: глава Минздрава США шокировал признанием

Роберт Ф. Кеннеди-младший, возглавляющий Министерство здравоохранения США, шокировал подробностями о своем темном прошлом. В беседе с комиком Тео Воном для подкаста «This Past Weekend» он раскрыл причины своего бесстрашия перед бактериями, которые заключаются в годах наркотической зависимости и методах употребления веществ, сообщает «Царьград» .

72-летний политик, являющийся племянником убитого президента Джона Кеннеди, много лет боролся с зависимостью от тяжелых наркотиков — героина и кокаина. Своим спасением он считает жесткую дисциплину и регулярные встречи с бывшими наркоманами, которые продолжаются уже 43 года.

Когда из-за пандемии коронавируса привычные очные встречи группы поддержки стали недоступны, Кеннеди-младший осознал серьезный риск срыва. Чтобы сохранить трезвость, он инициировал тайные собрания, сознательно нарушая карантинные ограничения. На вопросы о потенциальной угрозе заражения он дал недвусмысленный ответ: его не пугают бактерии, поскольку в годы зависимости он не раз употреблял кокаин, сидя на унитазах в общественных туалетах.

По словам министра, ежедневные собрания — это единственный механизм, сохраняющий ему жизнь. Он убежден, что без этой практики пагубное пристрастие привело бы к трагическим последствиям. Этот эпизод — не единственный темный штрих в его биографии: в разное время его задерживали за хранение марихуаны и героина.

Карьерный путь Кеннеди-младшего начался в юридической сфере, после чего он сосредоточился на экологии. В большую политику он пришел относительно недавно. Несколько лет назад он участвовал в президентской гонке, но позднее снял свою кандидатуру, поддержав Дональда Трампа. Этот шаг в итоге открыл ему путь к должности главы Минздрава, где он теперь отвечает за вопросы охраны здоровья граждан страны.

