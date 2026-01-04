сегодня в 08:23

Должность врача по здоровому долголетию появится в РФ

В России в текущем году планируется ввести должность врача по здоровому долголетию сообщает РИА Новости .

В документе правительства страны отмечается, что Минздрав до 1 апреля должен включить в номенклатуру должностей медицинских работников врача по медицине здорового долголетия.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин говорил, что правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах пожилых россиян до 2030 года.

В Госдуме в декабре обсудили аспекты радикального продления жизни. Так, эксперты рассмотрели формирование документа, который станет руководством для производителей препаратов, замедляющих старение.

