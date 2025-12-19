Жить до 200 лет — реально: в ГД обсудили аспекты радикального продления жизни
В Государственной думе фракция партии «Новые люди» организовала круглый стол на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов». Ведущие эксперты в области геронтологии и гериатрии обсудили формирование документа, который станет руководством для производителей препаратов, замедляющих старение, сообщает СМИ2.
Соавтор инициативы создания этического кодекса, старший научный сотрудник НЦИЛС ВолгГМУ Роман Литвинов подчеркнул важность закрепления приоритета здоровья пациентов в документе. По его мнению, разработчики геропротекторов должны отвечать за качество своей продукции и самостоятельно отслеживать ее воздействие. Кодекс должен содержать механизмы контроля исследований и безопасности при тестировании на людях. Исследователь также отметил значимость следования принципам доказательной медицины.
«Кодекс требует, чтобы эффективность оценивалась по измеримым и достижимым критериям здорового долголетия — с фокусом на функциональные физические и когнитивные параметры или определенные суррогатные точки, имеющие обоснованную связь с механизмами старения. Надлежит отделять гипотезы от доказанных эффектов, противодействовать мифам и недобросовестному продвижению, вывод на рынок требует объема лабораторных и клинических данных», — добавил Литвинов.
Эксперт также указал на необходимость разработки программ переподготовки врачей для работы с долгосрочными рисками старения. Он убежден, что геропротекция должна стать «новой логикой клинического мышления».
Заместитель директора по гериатрической работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Надежда Рунихина выразила уверенность в существовании общественного запроса на увеличение продолжительности жизни в России. По ее мнению, это требует создания соответствующей нормативно-правовой базы, инфраструктуры и научной среды.
Геропротекторы должны обладать доказанной эффективностью, их применение должно быть обоснованным и контролироваться государственными регуляторными и административными органами, а также профессиональным медицинским сообществом, заключила профессор.
