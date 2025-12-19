В Государственной думе фракция партии «Новые люди» организовала круглый стол на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов». Ведущие эксперты в области геронтологии и гериатрии обсудили формирование документа, который станет руководством для производителей препаратов, замедляющих старение, сообщает СМИ2 .

Соавтор инициативы создания этического кодекса, старший научный сотрудник НЦИЛС ВолгГМУ Роман Литвинов подчеркнул важность закрепления приоритета здоровья пациентов в документе. По его мнению, разработчики геропротекторов должны отвечать за качество своей продукции и самостоятельно отслеживать ее воздействие. Кодекс должен содержать механизмы контроля исследований и безопасности при тестировании на людях. Исследователь также отметил значимость следования принципам доказательной медицины.

«Кодекс требует, чтобы эффективность оценивалась по измеримым и достижимым критериям здорового долголетия — с фокусом на функциональные физические и когнитивные параметры или определенные суррогатные точки, имеющие обоснованную связь с механизмами старения. Надлежит отделять гипотезы от доказанных эффектов, противодействовать мифам и недобросовестному продвижению, вывод на рынок требует объема лабораторных и клинических данных», — добавил Литвинов.

Эксперт также указал на необходимость разработки программ переподготовки врачей для работы с долгосрочными рисками старения. Он убежден, что геропротекция должна стать «новой логикой клинического мышления».

Заместитель директора по гериатрической работе ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Надежда Рунихина выразила уверенность в существовании общественного запроса на увеличение продолжительности жизни в России. По ее мнению, это требует создания соответствующей нормативно-правовой базы, инфраструктуры и научной среды.

Геропротекторы должны обладать доказанной эффективностью, их применение должно быть обоснованным и контролироваться государственными регуляторными и административными органами, а также профессиональным медицинским сообществом, заключила профессор.

