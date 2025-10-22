Доля выявления рака на раннем этапе в Москве выросла до 67,7%

С 2019 года в Москве внедряют новый стандарт онкопомощи. С того времени ранняя диагностика выросла с 62,3% до 67,7% в 2024 году, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Главная цель — максимально быстро обнаруживать опухоли и приступать к лечению. На данный момент в столице созданы пять многопрофильных онкологических центров. В каждом из них есть современная диагностика, все виды лечения и диспансерное наблюдение. Всю помощь оказывают в рамках одной медорганизации.

В результате работы по новому стандарту 60% пациентов состоят на учете более пяти лет после постановки диагноза. Более того, летальность снизилась с 17% в 2019 году до 11,5% в 2024-м.

Патоморфологические лаборатории перевели в цифровой формат и объединили в цифровой контур. Теперь врачи работают с высокоточным цифровым изображением, что ускоряет постановку диагноза и точность исследований.

Для пациентов доступна телемедицина. Доступ к исследованиям максимально упрощен, работают персональные помощники, разработана маршрутизация пациентов с подозрением на злокачественные опухоли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.