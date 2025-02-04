Россиянам назвали лекарства, вызывающие рак при длительном приеме

Длительный прием ряда препаратов, в частности нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), может увеличивать риск развития рака желудка и кишечника, сообщил РИАМО врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Длительный прием некоторых лекарственных препаратов, например, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), может увеличивать риск развития рака желудка и кишечника. Эти препараты могут вызывать раздражение слизистой оболочки и способствовать образованию язв, что, в свою очередь, может привести к развитию опухолей», — сказал Басанов.

Он добавил, что при этом следует помнить, что каждый случай индивидуален, и решение о приеме тех или иных лекарств должно приниматься только после консультации с врачом.

«Аспирин, ибупрофен и другие анальгетики связаны с увеличением вероятности язвенной болезни и гастрита, что потенциально может привести к развитию злокачественных опухолей. Антацидные препараты также могут влиять на кислотность желудочного сока, изменяя нормальную микрофлору, что иногда способствует воспалительным процессам», — рассказал онколог.

Басанов предупредил, что антибиотики, особенно при длительном применении, способны нарушить баланс кишечной микробиоты, вызывая дисбактериоз.

«Это состояние может увеличить риск воспалительных заболеваний кишечника, а в долгосрочной перспективе — и онкологических процессов. Таким образом, злоупотребление лекарственными средствами требует осторожности и консультации со специалистом для минимизации возможных рисков», — заключил специалист.

Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, провозглашенная «Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями» (UICC) и отмечаемая ежегодно 4 февраля. Цель этого международного дня — повышение осведомлённости о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению.