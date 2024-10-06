Доктор Мясников: чеснок защитит может защитить от ОРВИ и от рака

В программе «О самом главном» врач отметил, что может доказать указанных свойств чеснока, но уверен в них.

По его словам, в чесноке много антиоксидантов, а еще в нем есть мощное антимикробное вещество аллицин.

Кроме того, по данным Мясникова, чеснок включен в топ-7 обязательных продуктов, которые богаты полезными биологически активными веществами. Он может защитить от ОРВИ, входит в состав диеты для онкопациентов.