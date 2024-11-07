Доктор дал советы по распознаванию повышенного уровня стресса

Определить повышенный уровень стрессовых гормонов у человека можно по комплексу симптомов. Важно обращать внимание на изменения во внешности и в самочувствии, сообщил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Среди физических проявлений он отметил быструю утомляемость, проблемы со сном, частые головные боли, нарушения пищеварения, учащенное сердцебиение и повышенную потливость. А также мышечное напряжение, особенно в области челюсти, частые простуды из-за ослабленного иммунитета.

По его словам, при повышенном уровне стресса есть изменения внешности. В этом случае можно наблюдать тусклый или нездоровый цвет лица, повышенную сухость или жирность кожи, появление акне, темные круги под глазами, преждевременные морщины, отечность.

Доктор перечислил и психологические симптомы. Это раздражительность, тревожность, сложности с концентрацией, «скачущие» мысли, снижение либидо и эмоциональная нестабильность.

«Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух недель, это повод обратиться за профессиональной помощью», — сказал Вашкин.

Он добавил, что пациенту могут провести комплексную диагностику, включающую определение уровня гормонов, оценку общего состояния организма, измерение утренних и вечерних показателей с учетом работы других гормонов. Такой подход важен, поскольку кортизол — очень лабильный гормон, его уровень меняется в течение дня.