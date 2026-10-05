Гигантские пробки из сотен грузовиков: мощный снегопад накрыл Южный Урал

На федеральной магистрали М-5 «Урал» обострилась дорожная обстановка из-за внезапного удара стихии. В горно-заводской зоне Челябинской области, в районе 1738-го километра автодороги Москва — Челябинск, разыгралась настоящая зимняя метель с обильными осадками в виде снега, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Там подчеркнули, что инспекторы ГАИ бросили все силы на предупреждение аварийных ситуаций и защиту жизни водителей. Сотрудники дорожной полиции массово останавливают транспортные средства с летней резиной, настойчиво призывая владельцев отказаться от дальних маршрутов.

В условиях образовавшейся наледи и гололедицы проезд неподготовленных машин по трассам федерального значения будет закрываться в принудительном порядке. Ведомство призвало граждан проявить благоразумие, с пониманием отнестись к жестким мерам контроля и уделить первоочередное внимание личной безопасности.

Свидетельства автомобилистов и дальнобойщиков в социальных сетях указывают на то, что на занесенной снегом трассе растянулись гигантские пробки из сотен грузовиков и цистерн. Они лишены возможности преодолеть заснеженные подъемы.

Дорогу затянуло плотной снежной колеей и ледяной коркой. Из-за этого легковые авто теряют управление и беспомощно дрифтуют на месте. Водителям приходится кооперироваться и выталкивать застрявшие машины руками прямо посреди дороги. На обочинах стремительно растут сугробы, а густая метель существенно снижает дистанцию обзора.

Зимний штормовой фронт на этом не остановился, накрыв смежные регионы Урала и Сибири. Густой снег завалил микрорайоны Екатеринбурга, в частности Академический. В Верхней Пышме массивы мокрого снега буквально пригнули ветви деревьев к тротуарам.

Не обошла непогода стороной и Тюмень. Там при отрицательных температурах крыши зданий и проезжие части побелели с первых утренних часов.

Также снегопады зафиксировали в Башкортостане, Пермском крае, Коми, Удмуртии, Татарстане и Кировской области.

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