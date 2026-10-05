В колледже МГИМО в Одинцово провели день открытых дверей для школьников

Университетский колледж Одинцовского филиала МГИМО 2 октября провел Единый день открытых дверей «Время возможностей» для учеников 8–9 классов, в том числе ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 2 октября, школьники посетили Университетский колледж Одинцовского филиала МГИМО. Директор колледжа Марина Воробьева рассказала об обучении, практической подготовке, карьерных перспективах и возможностях дальнейшего поступления в вуз.

Одним из главных событий дня открытых дверей стал «Марафон профессий». Студенты второго курса представили специальности колледжа и показали их практическую сторону.

Гости узнали о внеучебной жизни, клубах и общественных проектах колледжа. Родители получили ответы на вопросы о поступлении и работе приемной комиссии. Мероприятие помогло будущим абитуриентам сделать первый шаг к осознанному выбору профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.