Более 3600 школьников Подмосковья посетили день открытых дверей в колледжах

Единый день открытых дверей «Время возможностей» прошел с 1 по 3 октября в колледжах Московской области. В нем участвовали более 3600 учеников 6–11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Колледжи Подмосковья провели Единый день открытых дверей «Время возможностей» для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. С 1 по 3 октября более 3600 учеников 6–11 классов познакомились с учебными заведениями и попробовали выполнить профессиональные задачи.

Под руководством наставников участники создавали поделки, осваивали современное оборудование и выполняли рабочие операции. Школьники попробовали себя в разных профессиях — от повара до мастера столярного дела.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что мероприятие помогло участникам получить практический опыт и убедиться в доступности современного профессионального образования. Знакомство с профессиями стало для школьников первым шагом к будущей карьере.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.