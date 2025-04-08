Для пациентов МОЦОМД провели оздоровительную зарядку

Московский областной центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) совместно с волонтерами-медиками Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 провели оздоровительную зарядку совместно с пациентами, находящимися в настоящее время на лечении в стационаре. Ребята вместе выполняли динамичные упражнения под веселые ритмы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Инициатива нашего центра, поддержанная энергичными волонтерами-медиками, стала ярким примером того, как можно привнести элементы радости и оздоровления даже в больничные будни. Мы убеждены, что регулярное проведение подобных мероприятий, направленных на поддержание здорового образа жизни, должно охватывать максимально возможное число наших маленьких пациентов!» — сказала заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Колесникова.

Подобные инициативы регулярно проводятся в МОЦОМД, ведь в учреждении придают огромное значение не только медикаментозному лечению, но и психоэмоциональному состоянию пациентов. Врачи и другие специалисты уверены, что положительный настрой и вера в выздоровление играют ключевую роль в процессе реабилитации. Помимо утренней зарядки, в рамках программы поддержания здорового образа жизни для пациентов детского стационара предусмотрены и другие активности. Это и беседы о правильном питании, и лекции о важности гигиены, направленные на формирование полезных привычек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.