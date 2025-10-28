Для онлайн-записи близких к врачу в Москве с 1 ноября понадобится СМС-код

С 1 ноября записать онлайн другого человека к врачу в Москве можно будет после СМС-подтверждения его полиса. Изменения направлены на борьбу с неправомерным использованием личных данных пациента, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметили в департаменте здравоохранения, нововведение призвано обеспечить дополнительные меры по защите пациентов от мошенников. Чтобы получить доступ к онлайн-записи другого человека к врачу, потребуется однократное подтверждение его полиса через код из СМС.

Как это работает

Пользователю необходимо зайти в приложение «ЕМИАС. ИНФО», нажать кнопку «Добавить новый полис» и заполнить данные. Затем владельцу полиса на телефон будет отправлен СМС-код. Его он может передать пользователю для завершения операции.

После этого все данные полиса добавятся в сервис. Таким образом, пользователь сможет записывать, отменять или переносить приемы другого человека.

Владелец полиса также сможет открыть доступ к управлению своими записями на портале emias.info или через приложение «ЕМИАС. ИНФО».

