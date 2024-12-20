Дискомфорт и вздутие: врач объяснила, почему не стоит есть фрукты перед сном

Свежие фрукты часто входят в состав новогоднего стола в целом виде или в качестве нарезок. Однако не все знают, что их употребление в больших количествах вечером или перед сном может нанести вред организму. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Во-первых, фрукты содержат фруктозу — природный сахар, который организм перерабатывает в глюкозу. При употреблении их на ночь уровень сахара в крови может резко подняться, особенно если речь идет о сладких бананах или манго. Это может привести к скачкам инсулина и нагрузке на поджелудочную железу. Кроме того, высокий уровень сахара в крови может затруднить засыпание, так как вместо того, чтобы расслабляться и готовиться ко сну, организм находится в состоянии активности.

Во-вторых, клетчатка, которой богаты фрукты, требует времени для переваривания. Переедание фруктами на ночь может вызвать дискомфорт в желудке, ощущение тяжести, вздутие и повышенное газообразование. Особенно это касается фруктов, содержащих много клетчатки и органических кислот, например, яблок или цитрусовых. Эти процессы могут нарушить качество сна, делая его поверхностным и прерывистым.

«Еще один аспект связан с особенностями метаболизма. Вечером обмен веществ замедляется, и излишки фруктовых сахаров, не переработанные организмом, могут превращаться в жировые отложения. Это не значит, что употребление фруктов ведет к набору веса, но обильный перекус перед сном вносит свою лепту в общий калорийный баланс, что особенно важно для тех, кто следит за фигурой», — сказала Сережина.

По ее словам, особое внимание стоит уделить фруктам с высоким содержанием кислот, таким как апельсины, грейпфруты и киви. Кислота может раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если есть предрасположенность к гастриту или рефлюксу. Лежа в горизонтальном положении, кислота может подняться вверх по пищеводу, вызывая неприятные ощущения и изжогу.

«Тем не менее, все вышеперечисленное не значит, что фрукты на ночь — абсолютное табу. Вполне можно ограничиться небольшим количеством, выбирая менее сладкие и кислые варианты, такие как ягоды, груши или зеленые яблоки. Также важно учитывать индивидуальные особенности организма: некоторые люди хорошо переносят фрукты в вечернее время, тогда как у других они вызывают дискомфорт», — добавила врач.

Если все-таки хочется перекусить перед сном, то можно добавить фрукты в состав легкого блюда, сочетая их с нежирным белком, например, натуральным йогуртом или творогом. Это замедляет усвоение сахара и уменьшает риск скачков глюкозы. Главное — избегать переедания и делать выбор в пользу небольших порций.