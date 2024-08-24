Диетолог Соломатина перечислила фрукты и ягоды с большим количеством пестицидов

Диетолог Елена Соломатина заявила, что по внешнему виду крайне сложно определить, какое количество пестицидов содержится в фруктах и ягодах, но отметила, что чаще всего удобрение бывает в яблоках, нектаринах и клубнике, которые продают вне сезона, сообщает «Вечерняя Москва».

«То, что есть переизбыток пестицидов в ягодах, овощах и во фруктах, человек может предположить только логическим путем. Например, если это не сезонная ягода, ее привезли издалека и вырастили на продажу в большом количестве, то пестициды здесь точно использовались, чтобы сохранить урожай», — пояснила диетолог.

При этом Соломатина не рекомендует отдавать предпочтение ягодам и фруктам, которые продают бабушки на рынках. По ее словам, тот факт, что яблоки и клубнику может продавать милая пожилая женщина, еще не говорит о том, что они выращены без использования пестицидов. Такие фрукты и овощи растут в неконтролируемых компетентными органами условиях, и для их выращивания могут применять все, что угодно. На плантациях же эти моменты контролируются.

Чаще всего пестициды присутствуют в абрикосах, яблоках, персиках и клубнике. Чтобы уменьшить риск приобретения фруктов и ягод с химикатами, следует покупать их в естественные сезоны созревания.