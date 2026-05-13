Диетолог Соломатина объяснила, как выбрать клубнику без нитратов

Врач-диетолог Елена Соломатина: маслянистая клубника может быть с дифенилом

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как распознать клубнику с вредными веществами и на что обратить внимание при покупке, сообщает «Вечерняя Москва» .

С началом сезона клубники специалист посоветовала внимательно осматривать ягоды на прилавках. По ее словам, часть продукции везут издалека, поэтому для сохранности могут применять химические вещества.

«В некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки», — предупредила специалист.

Соломатина пояснила, что дифенил можно заметить визуально: обработанная клубника часто выглядит влажной и маслянистой. Перед покупкой ягоды необходимо тщательно осмотреть.

В середине мая килограмм клубники в торговых сетях стоит около 800 рублей — это на 28 процентов дешевле, чем в апреле, когда цены начинались от 1120 рублей.

При этом стоимость месячной продуктовой корзины выросла на 2,6 процента.

