Диетолог Соломатина объяснила, как связаны мигрень и сыр

Мигрень представляет собой расстройство, характеризующееся эпизодами сильнейшей головной боли. Отдельные продукты, в том числе сыр и квашеная капуста, могут выступать факторами, запускающими такой приступ. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, сообщает «Вечерняя Москва» .

Специалист пояснила, что мигрень — это неврологическая патология, часто имеющая наследственную природу. В части случаев ее корни лежат в области психосоматики.

Любое раздражающее воздействие, будь то резкий звук, яркий свет, нарушение режима сна, стресс или определенные вещества в составе пищи, так или иначе влияет на баланс процессов возбуждения и торможения в нервной системе.

Среди пищевых компонентов, способных вызвать приступ мигрени, диетолог выделила тирамин, содержащийся в ферментированных продуктах (сыры, вино, квашеная капуста); кофеин, присутствующий в шоколаде и кофе; гистамин (вещество, участвующее в аллергических реакциях), который находится в цитрусовых, бананах, авокадо. Каждое из этих веществ может стать спусковым крючком для развития мигрени.

Для наглядности она привела пример: мать с ребенком находятся в метро. Женщина увлечена просмотром соцсетей в телефоне. Внезапно ребенок начинает падать. Мать, хотя ее внимание было сосредоточено на другом, успевает инстинктивно его поймать. В этот момент у нее резко повышается артериальное давление — так организм реагирует, сужая сосуды, чтобы усилить приток крови к рукам и обеспечить быструю реакцию.

Это происходит неосознанно, поскольку мозг получает сигнал об опасности. Аналогичный процесс лежит в основе мигрени: при срабатывании определенного триггера мозг интерпретирует его как серьезную угрозу и запускает защитную реакцию: происходит резкое сужение, а затем такое же быстрое расширение сосудов головного мозга, отметила диетолог.

Подобная реакция приводит к тому, что парасимпатическая нервная система выходит за пределы нормального режима работы. Результатом становится интенсивная головная боль, которую часто трудно купировать. Иногда облегчить состояние помогает быстрое снятие нервного напряжения: это позволяет устранить сосудистый спазм и нормализовать обмен нейромедиаторов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.