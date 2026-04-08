Диетолог Соломатина назвала пользу и вред оливок

Врач Соломатина: оптимальное количество оливок — не более 5–6 в день

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о пользе и возможном вреде оливок, а также дала рекомендации по их выбору и употреблению, сообщает «Вечерняя Москва» .

Оливки содержат мононенасыщенные жирные кислоты омега-9 и клетчатку. Эти вещества поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

«Омега-9 снижает воспалительные и окислительные процессы в организме, тем самым защищая сосуды сердца от плохого холестерина и делая их более эластичными. А благодаря клетчатке оливки способствуют росту числа полезных бактерий в кишечнике и ускоряют метаболизм», — пояснила Соломатина.

По словам специалиста, плоды богаты витаминами и микроэлементами. Они помогают поддерживать уровень сахара и липидов в крови, а также положительно влияют на нервную и иммунную системы.

Однако чаще всего оливки продаются в соленом рассоле. При чрезмерном употреблении это может привести к задержке жидкости и повышению артериального давления.

«Если есть их каждый день в большом количестве, можно столкнуться с задержкой жидкости в организме и повышением артериального давления», — предостерегла диетолог.

С осторожностью оливки стоит употреблять людям с заболеваниями сердца и почек, а также детям и беременным, поскольку продукт считается сильным аллергеном.

Соломатина рекомендовала есть 5–6 оливок среднего размера в день. При необходимости слишком соленые плоды лучше промыть водой.

