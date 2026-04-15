Диетолог Соломатина назвала опасные сочетания продуктов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие сочетания продуктов перегружают пищеварительную систему и могут привести к проблемам с желудком и кишечником, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, отдельные продукты требуют разной среды и времени для переваривания. Когда их употребляют вместе, желудочно-кишечный тракт испытывает повышенную нагрузку.

«Например, мясо требует кислой среды и длительного времени для усвоения, а для углеводов и крахмала, например, картофеля, макарон, хлеба, каш, нужна щелочная среда, так как эти продукты перевариваются быстрее. Если съесть их вместе, пища задерживается в желудке и вызывает тяжесть, брожение и газообразование. В результате непереваренные остатки попадают в кишечник, где могут спровоцировать воспаление и нарушить всасывание питательных веществ. Это настоящий аврал для ЖКТ», — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями желудка, кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря. Однако и у здоровых людей регулярное употребление «тяжелых» сочетаний способно вызвать дискомфорт.

Постоянная перегрузка пищеварительной системы сначала проявляется тяжестью и вздутием, а со временем может привести к более серьезным нарушениям работы ЖКТ. Чтобы снизить риски, врач рекомендовала избегать избыточно калорийных и сложных по составу блюд и соблюдать умеренность в питании.

