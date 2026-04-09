Диетолог рекомендовала субпродукты при анемии

Субпродукты по питательной ценности не уступают мясу и птице. Они содержат полноценный белок, жирорастворимые витамины, микроэлементы и гемовое железо, которое поддерживает уровень гемоглобина.

«Такая продукция несколько дешевле на нашем рынке, но она не уступает по питательной ценности привычным для нас рыбе, мясу и птице. Что ценного в субпродуктах? Это хороший источник полноценного белка, жирорастворимых витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и полисахаридов. Также во всех внутренних органах много гемового железа — это компонент, который в целом поддерживает здоровье любого человека, а для людей с анемией он полезен вдвойне. Я обычно рекомендую пациентам с пониженным уровнем гемоглобина регулярно употреблять такие продукты — это помогает в коррекции состава крови», — сказала Королева.

Наиболее полезной диетолог назвала говяжью и куриную печень. В рацион также можно включать язык, сердце, легкие и костные бульоны. По ее словам, костная ткань и мозг поддерживают здоровье суставов и костей, особенно в период реабилитации после травм.

Употреблять субпродукты рекомендуется один-два раза в неделю. Противопоказанием являются повышенный уровень мочевой кислоты и подагра, так как пурины в составе могут спровоцировать обострение заболеваний суставов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.