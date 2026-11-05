Диетолог Разаренова объяснила, почему нельзя питаться только курицей

Курица дает полноценный белок, незаменимые аминокислоты, витамины группы В и минералы, в том числе фосфор. При варке не нужно добавлять масло. По словам Разареновой, отварное мясо без кожи подходит людям, которым нужно контролировать калорийность и количество жиров в рационе, а также при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, требующих щадящего питания.

Однако диетический продукт не обязательно есть ежедневно. Преобладание куриной грудки делает рацион менее разнообразным по составу питательных веществ. Курица не заменяет жирную рыбу как источник длинноцепочных омега-3 жирных кислот и не дает пищевых волокон. Врач рекомендовала включать в меню также яйца, молочные продукты и бобовые.

«Есть тушение, есть запекание, есть приготовление на пару. Эти способы тоже помогают сделать блюдо с умеренным содержанием жира. Поэтому отварная курица не панацея, можем ее использовать как часть разнообразного рациона», — пояснила Александра Разаренова в эфире радио Sputnik.

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