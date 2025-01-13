Диетолог рассказала, от каких продуктов сильнее всего потеют

Диетолог Елена Соломатина назвала ряд продуктов, из-за которых может возникать повышенное потоотделение, и объяснила, как это влияет на организм, сообщает «Вечерняя Москва».

Как рассказала диетолог, в первую очередь сильно потеть заставляют острые продукты и блюда — перец, имбирь, чеснок, лук, различные специи, а также жирные бульоны со специями — не зря их едят зимой, чтобы согреться.

Специалист объяснила: когда человек ест острое или мясное, в организме активнее идут обменные процессы.

Также повышенное потоотделение вызывают чай, кофе и другие горячие напитки. Например, чай с малиновым вареньем специально пьют во время болезни, чтобы пропотеть — вместе с потом из организма выводятся токсины, что помогает быстрее поправиться, добавила диетолог.

В целом повышенное потоотделение после употребления определенных продуктов и напитков не опасно, отметила Соломатина.

По словам специалиста, существует и такое понятие, как «синдром китайского ресторана». В китайской кухне много глутамата натрия, который в том числе вызывает повышенную потливость. Кроме того, она может возникать в связи с нехваткой в организме определенных гормонов.