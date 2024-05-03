Диетолог рассказала, может ли сок сельдерея вызвать выкидыш

Диетолог Полина Журавлева заявила, что свежевыжатый сок сельдерея способствует очищению печени и почек. Тем не менее, в некоторых случаях этот напиток может нанести вред здоровью, сообщает Общественная Служба Новостей .

Медик назвала сельдерей уникальным продуктом, который можно использовать в качестве похмельного средства или для профилактики. В то же время, как предупредила Журавлева, сок из этого овоща нельзя употреблять людям с проблемами почек и их патологиями.

«Сок — сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», — объяснила специалист.

По словам Журавлевой, от сока из сельдерея следует воздержаться и беременным, поскольку он может привести к преждевременным родам и выкидышу. Также соком сельдерея не стоит увлекаться пациентам, у которых выявлена повышенная кислотность желудка.