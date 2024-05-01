Диетолог рассказала, какие продукты помогают ускорить метаболизм и похудеть

сегодня в 12:11

От метаболизма зависит скорость и качество похудения, а замедлить обмен веществ могут неправильное питание и образ жизни, сообщила газете «Вечерняя Москва» диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

Специалист рассказала, что метаболизмом называют скорость обмена веществ в организме.

По словам Марины Копытько, при рождении здоровый человек обладает быстрым метаболизмом, но в силу возраста и внешних обстоятельств процесс обмена веществ может замедляться.

В случае замедления процесса метаболизма человек набирает лишний вес. Значительное замедление метаболизма происходит после 50 лет.

Ускорить метаболизм помогают такие продукты, как яйца, мясо, вода, отруби, злаки, корица, кориандр, перец.

Однако их необходимо принимать с осторожностью тем людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта.