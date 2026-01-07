Диетолог рассказал, кому категорически нельзя есть рамен

Journal of Nutrition, Health and Aging провел исследование и выяснил, что мужчины старше 40 лет, которые три раза в неделю и чаще едят рамен, живут меньше тех, кто не употребляет это блюдо. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что россиянам с проблемами сердца лучше воздержаться от употребления в пищу этого блюда, сообщает «Вечерняя Москва» .

Выяснилось, что любители рамена часто имеют избыточный вес, страдают диабетом или гипертонией, что создает серьезную нагрузку на их сердечно-сосудистую систему. Рамен — это суп на основе пшеничной лапши, представленный множеством вариантов. Бульон может быть как насыщенным, так и легким, а в состав блюда могут входить мясо, овощи и яйца, в зависимости от рецепта.

В исследовании, проведенном в японской префектуре Ямагата, приняли участие более 6,7 тысячи человек. Участников разделили на четыре группы в зависимости от частоты употребления рамена: реже одного раза в месяц; один-три раза в месяц; один-два раза в неделю; три раза и более в неделю. Наблюдение за испытуемыми велось более четырех лет, с отслеживанием случаев смертности.

Результаты показали, что самый низкий риск смертности наблюдался у тех, кто ел рамен один-два раза в неделю. У тех, кто ел три или более раз в неделю, риск смерти увеличивался более чем в два раза. Для любителей рамена, злоупотребляющих алкоголем, этот риск возрастал в 2,7 раза. Наибольший рост смертности был зафиксирован в группе, где участники выпивали весь бульон до конца.

Ученые предполагают, что такие результаты связаны с высоким содержанием соли и жиров в лапше и бульоне, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Однако исследователи подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает прямую причинно-следственную связь.

Гинзбург отмечает, что макаронные изделия сами по себе — неплохой продукт, особенно в состоянии «аль денте». Их сочетание с овощами может быть полезно для организма благодаря снижению гликемического индекса. По словам врача, употребление такой лапши, как в рамене, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему из-за высокого содержания солей, жиров и углеводов с высоким гликемическим индексом. Он рекомендует воздерживаться от лапши быстрого приготовления и рамена с соленым бульоном тем, кто уже имеет заболевания, связанные с частым употреблением рамена.

