Диетолог предупредила о вреде винегрета при диабете

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что винегрет может вызывать резкие скачки глюкозы у людей с диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом, сообщает «Абзац» .

Елена Соломатина пояснила, что риск связан с высоким гликемическим индексом вареных корнеплодов. По ее словам, после термической обработки свекла и картофель быстрее повышают уровень сахара в крови, чем сырые овощи.

«Поэтому диабетикам, людям с избыточным весом и тем, кто сидит на диете, сильно увлекаться винегретом не стоит. Часто лишний вес сопровождается инсулинорезистентностью, а иногда наоборот — инсулинорезистентность приводит к набору веса», — сказала Соломатина.

Специалист также обратила внимание на условия хранения салата. Измельченные вареные овощи создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов при нарушении температурного режима, что повышает риск пищевых инфекций.

Диетолог рекомендовала не готовить большие порции заранее. Отварные корнеплоды лучше хранить целыми, а нарезать и заправлять салат непосредственно перед подачей.

