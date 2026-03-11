Диетолог предупредила о вреде избытка белка в рационе

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что избыток белка в рационе может спровоцировать аутоиммунные реакции и повысить онкологические риски, сообщает Общественная Служба Новостей .

На фоне моды на продукты с пометкой «много протеина» специалист напомнила: белок необходим организму, но его количество должно соответствовать потребностям. Он служит строительным материалом для тканей, участвует в работе гормональной и иммунной систем.

«Если человек здоров, у него нет аутоиммунных заболеваний, и при этом он мало тренируется и не занимается спортом, то при переизбытке белка в рационе его часть не будет усваиваться. Отдельные белковые цепочки могут даже сохраняться в составе клеток организма, переполняя их и провоцируя тем самым аутоиммунные реакции или повышая риски онкологических заболеваний, особенно если это некорректный белок», — объяснила Королева.

По словам врача, полноценные белки содержат все незаменимые аминокислоты и в основном поступают из мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов. Для их усвоения необходимы углеводы, клетчатка, витамины и минералы, поэтому белковую пищу следует сочетать с овощами и зеленью.

Королева добавила, что важна и переносимость источника белка. Непривычные для организма белковые фракции могут вызывать иммунные реакции.

Для человека без интенсивных нагрузок оптимальная доля белка составляет около 30% суточного рациона, еще 30% должны приходиться на жиры и 40% — на углеводы. При занятиях спортом потребность в белке возрастает индивидуально.

