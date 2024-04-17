Диетолог посоветовала худеющим есть яйца и попкорн
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Диетолог Полина Журавлева отметила, что некоторые продукты могут усилить жиросжигающие процессы,в их числе куриные яйца, сообщает Общественная Служба Новостей.
Специалист пояснила, что худеющие люди могут спокойно съесть вареное яйцо, если почувствуют голод. При этом следует воздержаться от жарки яиц или употребления их с майонезом.
Также людям, которые соблюдают диеты, не стоит опасаться попкорна. Главное, чтобы в нем не было масла и сахара. Врач обратила внимание, что человек не набирает лишний вес, если питается таким попкорном.
«В 200 граммах попкорна всего 300 калорий. Поэтому можете спокойно смотреть любимые сериалы и уплетать любимый снек», — пояснила медик.
Кроме того, при похудении организму пойдут на пользу кабачки и баклажаны. Диетолог посоветовала есть их всем без исключения — даже тем людям, которые не соблюдают диет.
Эксперт также порекомендовала не отказываться и от лесных ягод, поскольку они считаются прекрасными жиросжигателями и спутниками здорового образа жизни.