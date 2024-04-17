Диетолог посоветовала худеющим есть яйца и попкорн

Специалист пояснила, что худеющие люди могут спокойно съесть вареное яйцо, если почувствуют голод. При этом следует воздержаться от жарки яиц или употребления их с майонезом.

Также людям, которые соблюдают диеты, не стоит опасаться попкорна. Главное, чтобы в нем не было масла и сахара. Врач обратила внимание, что человек не набирает лишний вес, если питается таким попкорном.

«В 200 граммах попкорна всего 300 калорий. Поэтому можете спокойно смотреть любимые сериалы и уплетать любимый снек», — пояснила медик.

Кроме того, при похудении организму пойдут на пользу кабачки и баклажаны. Диетолог посоветовала есть их всем без исключения — даже тем людям, которые не соблюдают диет.

Эксперт также порекомендовала не отказываться и от лесных ягод, поскольку они считаются прекрасными жиросжигателями и спутниками здорового образа жизни.