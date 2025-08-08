Диетолог Подмосковья рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда здоровью

В старт сезона арбузов главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, в чем заключается польза большой полосатой ягоды, какая у нее норма потребления и кому она противопоказана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Арбуз на 90% состоит из воды, поэтому хорошо утоляет жажду. Содержит немного калорий — на 100 г мякоти всего 30 ккал. Является ценным источником полезных для организма веществ: железа, витаминов группы В, а также фолиевой кислоты, которая важна на этапе планирования беременности для формирования нервной системы плода.

Сочная ягода полезна людям с болезнями сердечно-сосудистой системы из-за содержания калия, магния, которые улучшают работу нервных и мышечных волокон. Также арбуз обладает выраженным мочегонным эффектом, способствуя выведению лишней жидкости, что помогает снизить нагрузку на сердце и сосуды.

Арбуз — это еще и источник ликопина, «диетического» каротиноида, который, являясь антиоксидантом, нейтрализует действие свободных радикалов и замедляет процессы старения.

«Порция арбуза для взрослого здорового человека 300 — 400 г мякоти. В качестве отдельного перекуса, но не вечером. Переедание может привести к ощущению вздутия, распирания, повышенного газообразования и расстройству пищеварения в целом. Детям рекомендуется давать арбуз с 3-летнего возраста, хоть это и не аллергенный продукт, но в составе нередко обнаруживаются нитраты. Начинать стоит с небольшой порции 50 г, а далее следить за реакцией организма, к 4–6 годам можно увеличить порцию уже до 150 г. Однако перед началом лучше проконсультироваться с педиатром», — прокомментировала Инна Пичугина.

Отказаться от арбузов специалист рекомендует людям в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при мочекаменной болезни, сахарном диабете, а также гестозе — осложнении беременности, сопровождающееся отеками, повышением давления и потерей белка с мочой.

Не стоит покупать арбузы с трещинами или надрезать перед покупкой: так микроорганизмы с кожуры проникают в мякоть, где активно размножаются, что может вызвать пищевое отравление. Перед употреблением арбуз нужно тщательно вымыть, а хранить лучше в холодильнике.

