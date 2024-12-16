Диетолог Подмосковья рассказала, как избежать переедания в Новый год

Накануне Нового года всегда много забот. О том, как подготовить организм к излишествам новогодней ночи и встретить утро Нового года с хорошим самочувствием, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«31 декабря советую питаться в привычном режиме — позавтракайте, пообедайте и поужинайте, если поступаете так в обычные дни. В новогоднюю ночь старайтесь не переедать. Можно есть любые блюда, если нет ограничений по здоровью. Главное — в небольших количествах. Не готовьте салаты в промышленных масштабах, а стол сервируйте небольшими тарелками. Чем меньше тарелка, тем меньше вы съедите. Если собираетесь в ресторан или в гости, то слегка перекусите перед выходом», — рекомендует специалист.

Из блюд лучше выбирать легкие салаты из зелени и свежих овощей. В качестве заправки — натуральный йогурт, сметану, сок лайма или лимона, имбирь, горчицу, растительное масло, смесь пряных трав.

«Советую не увлекаться алкоголем, сладкими газированными напитками, пакетированными соками. Лучше пить больше воды или приготовить домашний морс. Мясо и несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют. Покупные торты и пирожные лучше заменить фруктами или приготовить низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет из малины, вишни, клубники или черной смородины», — отметила диетолог.

Мясо, птицу, рыбу желательно запекать и подавать с домашними соусами. Важно минимизировать или исключить жирные блюда, так как они не сочетаются с алкоголем и могут вызвать приступ панкреатита. Важно ограничить колбасные изделия и копчености, соления и маринованные овощи. В них много соли, которая в сочетании с алкоголем может спровоцировать гипертонический криз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.