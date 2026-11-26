Новый спальный корпус загородного комплекса «Яхонтовый лес» вблизи деревни Жилино Богородского округа планируют достроить до конца 2026 года. Его готовность достигла 99%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В четырехэтажном корпусе площадью более 2,5 тыс. кв. метров предусмотрено 32 номера для одновременного проживания 64 гостей. На всех этажах разместятся одноместные, двухместные и трехместные номера. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение прилегающей территории.

«Яхонтовый лес» расположен в сосновом бору недалеко от Ногинска, вблизи деревни Жилино Богородского округа. На территории комплекса есть озеро с оборудованным пляжем, детские и спортивные площадки, поле для мини-гольфа, русская баня и соляная комната. Летом гостям доступен прокат велосипедов, зимой работает каток.

Надзор за строительством нового корпуса осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Генеральный подрядчик — ООО «СМУ-5».

Путешествовать по родным краям к природным достопримечательностям помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в самых живописных местах нашей страны обустраивают экотропы и открывают комфортные отели. В регионах развивают инфраструктуру для путешествий, создают новые маршруты и места для отдыха, чтобы добираться до этих красот было удобнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.